機場本年首兩月客運量逾11萬人次　較去年勁跌98.4%

機場管理局今(12日)公布2月份航空交通數字，香港國際機場客運量及飛機起降量均較去年同期下跌，其中機場客運量為4.7萬人次，比去年同期下跌了97.5%，而飛機起降量則為8,475架次，下跌了53%。相反，貨運量則較去年同期上升23.3%至31萬公噸。

機管局續指，機場於今年首兩個月的客運量及飛機起降量為11.8萬人次及19,840架次，分別較去年同期下跌98.4%及61.3%，貨運量則上升17.9%至71.9萬公噸。機管局指，本年首兩月貨運量合併數字上升，主要是受出口貨運量急升帶動所致。轉口貨運量因客機起降量銳減，使可用機腹載貨空間不足而錄得雙位數字跌幅。整體而言，期內往來北美洲、中東及歐洲的貨運量升幅最為明顯。

機管局又提到，新冠肺炎疫情持續，2月份客運量依然疲弱。今年首兩個月，本港居民、訪港旅客及轉機或過境旅客的客運量亦較去年同月大幅下降。

於過去12個月，機場客運量及飛機起降量分別下降98%和67.9%，至140萬人次及129,260架次；貨運量則錄得460萬公噸，同比下跌3.5%。

另外，機場內的天際走廊，將連接一號客運大樓與北衛星客運廊，位於北衛星客運廊的閘口及停機位號碼將於本月下旬重新編配，以配合一號客運大樓的號碼排序，而北衛星客運廊亦將易名為「T1衛星客運廊」。