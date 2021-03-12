政Whats噏：陳健波當選主席面有難色　皆因是臨時「拉夫」

建制派議員有時會爭住做委員會主席，仲會搵齊腳支持。但係議員陳健波(波哥)今日當選為小組委員會主席，似乎唔多高興，仲大爆自己只係臨時「拉夫」喎。

立法會今日首次召開《2021年公共收入保障(收入)令》小組委員會，波哥作為在座最資深嘅議員首先主持會議，批發及零售界議員邵家輝好快舉手動議波哥做主席。但波哥好似唔太受落。由於會上將討論財政預算案公布的增加汽車首次登記稅，波哥可能覺得個會唔應該係自己做主席啦，仲話「有無問過(航運交通界議員)易志明做唔做先」。點知易無諗住爭，仲舉手和議。波哥只好無奈接受，仲聽到佢輕輕嘆氣添。

但波哥似乎唔太熟悉議程，直指自己係臨時拉夫，要睇吓有啲咩項目，期間仲要身邊嘅立法會秘書出言提醒。而台下嘅易志明同邵家輝「咬耳仔」之後，話唔知主席去到議程未，但兩人嘅業界有好大意見，要時間討論，希望申請延展喎。

東網向邵家輝了解，佢話基於預算案公布私家車首次登記稅會增加15%、牌照費更大增30%，要求成立委員會討論。而考慮到喺台下可以講多啲、問多啲，希望波哥「頂住先」喎。但係事先就無協調人選，笑言唔係由非建制派議員鄭松泰擔任主席就得喇 ！邵亦提到依家個個都「喊苦喊忽」，加費決定係背道而馳，希望政府可以收回決定，又或者至少唔好一次過加費咁無人性喇。