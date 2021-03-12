女童被虐致死案　何栢良作供指死者右膝傷口有大面積膿腫

5歲女童偕8歲兄長遭生父繼母連番虐待，終致女童死亡之案件今（12日）於高院續審，控方傳召港大感染及傳染病中心總監何栢良以專家證人身份作供，講述死者受細菌感染的情況。何稱女童身體的主要器官同時受到沙門氏菌及金黃葡萄球菌感染，最終出現嚴重敗血症致死。何又指死者因長期受虐致胸腺細小，因此免疫力較差且易受感染。雖然一般人不易看出此情況，但亦應知道有嚴重傷口會易受細菌感染，如女童若沒有受虐，或受虐後及早獲治療，她便不會死亡。

本案3名被告依次是死者的生父、繼母及外婆，生父及繼母否認一項謀殺罪，繼外婆則否認4項殘暴對待兒童罪。何栢良醫生指，死者女童Z肺部、腦部、肩膀及膝蓋等均有腸炎沙門氏菌及金黃葡萄球菌感染，腸炎沙門氏菌通常由飲食進入身體，金黃葡萄球菌則通常透過皮膚表面的創傷進入身體。沙門氏菌方面，一般人不易受感染，但因Z的免疫力較差，加上她全身有超過100道傷口，當中左肩及右膝的傷口更深入軟組織，故Z出現併發症的風險亦較高。據Z身體受感染情況，何認為Z約於死前1至2星期受感染，其後細菌走進血液再傳到其他器官，輕二輪感染最終出現敗血症。至於金黃葡萄球菌，則同樣是經血液傳到其他器官，使敗血症加劇，終致死亡。

何醫生指最初Z受感染時會有腹瀉、嘔吐等情況且不願進食及疲倦。當出現二輪感染，如Z的肺部受感染，便會導致呼吸困難、手腳冰冷，甚至不清醒。感染亦導致Z出現腦膜炎，令她頭痛及神志不清，右膝的感染則導致她腳痛、無法郁動腿部甚至無法站立，或因痛楚而跌倒。另外其右膝的傷口有大面積的膿腫，加上受金黃葡萄球菌感染，故應在死前兩三天傷口會出現惡臭。

何醫生指，若Z在細菌由腸入血時得到治療並服用抗生素，其肺部便不會受感染，腦膜炎亦可避免，其傷口亦不會受感染而出現毒素，患敗血症機會便可大為降低。而即使患上敗血症，若及早介入治療，Z亦不會死亡。何醫生又指他行醫25年曾遇過不少兒童受嚴重感染的情況，認為照顧者要知道兒童身體出現問題並無困難。兒童會出現不同的徵狀，而且傷口不處理容易受感染亦是常識。他更指家長如關心小朋友，發覺有問題定會詳盡向醫生傳達，「相反家長唔理小朋友死活的話，就未必留意佢身體情況，你問佢都未必講到，如虐兒個案或唔理小朋友死活，描述時佢哋都可能會講大話。」