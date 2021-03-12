社民連8成員涉違禁聚令 1人認罪7人6月再訊

社民連去年申請在5月1日遊行遭警方拒絕，8名社民連成員前往警察總部抗議相關決定時，被票控違反禁聚令，當中包括黃浩銘、梁國雄、陳寶瑩等人。本案今（12日）在東區法院提訊，其中一人承認違反禁聚令被判罰款4500港元，另外7人不認罪，裁判官將案押後至6月11日再訊。

本案8名被告依次為黃浩銘、李善芝、辛浩銘、陳寶瑩、周樹榮、梁國雄、曾健成、梁志輝，8人均為社民連成員。傳票指8名被告於2020年4月30日上午11時40分，在香港軍器廠街1號，參與受禁群組聚集，違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。

李善芝今承認控罪，被判罰款4500港元。至於另外7人，辯方就申請將案押後半年再訊，因前日（10日）鄭紀航裁判官剛就另一宗同類案件作出裁判，而被告黃浩銘、梁國雄、曾健成均牽涉其中，辯方律師表示部分被告會就該案上訴，而兩案性質及情況相同，故希望待該案完成上訴再排期審理本案。

裁判官林希維表示理解，但認為押後3個月會較為適合，故建議押後至6月4日再訊。曾健成聞言面有難色，表示「我全日都要悼念」，問裁判官可否更改提訊日期。裁判官最終將案押後至6月11日再訊，並強調自己只想節省時間避免爭拗，對「六四」並無任何看法。