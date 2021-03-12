Pure Fitness曾有2確診者到訪 4分店今起暫時關閉

Pure Fitness暫時關閉4間曾有確診者到訪的分店。

西營盤健身中心「Ursus Fitness」爆疫，3日內累計個案飆至逾60宗，有患者曾到過其他健身中心。當中Pure Fitness昨晚（11日）指，兩名昨日確診的患者近日曾到訪健身中心共4間分店，涉事分店今（12日）起暫時關閉，以進行深層清潔。

Pure Fitness表示，一名3月8日發病的男患者，於3月6日中午到過位於灣仔One Hennessy分店，逗留約1個半小時，在3月7日傍晚到過中環建業榮基中心的分店，逗留約1小時，兩日除獨自運動及沐浴之外，均有戴上口罩。

另一名女患者則於3月7日起連續3日，分別到過中環建業榮基中心、鰂魚涌林肯大廈及中環中央廣場分店。其中3月7日她參加「RPM（飛輪單車運動）」課程，使用過更衣室，但沒有到訪俱樂部的其他區域，期間有佩戴口罩。她再於3月8日早上在林肯大廈，以及3月9日晚上在中央廣場的分店參與瑜伽班，期間有佩戴口罩。

Pure Fitness指，曾與患者在相關或類近時間到訪涉事中心的持卡會員，將在兩患者確診日起14天內不能到訪旗下分店。