咬甩警長手指　法律行政文員下周判刑

前年7月14日沙田新城市廣場爆發衝突期間，一名警長被人咬甩手指，涉事的香港大學畢業生於區院經審訊後，被裁定否認公眾地方內擾亂秩序行為、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖而傷人4罪全部成立。被告今（12日）被押往西九龍法院，其代表律師求情冀法庭量刑時，除了考慮懲罰及阻嚇外，亦兼顧被告的更生，使法庭能傳達「犯大錯的人能獲得機會去改過」的訊息。法官下令把被告還押至下周一（15日）判刑。

24歲被告杜啟華，報稱法律行政文員，被控於2019年7月14日，在沙田新城市廣場內的扶手電梯上向L3樓層中庭投擲一把雨傘；用雨傘襲擊警員葉卓軒的背部及後頸；用雨傘襲擊警員梁子健，使他的右手無名指遠端指骨骨折；及咬斷警長梁啟業的右手無名指的前端，造成他右手無名指前端粉碎性骨折。

辯方求情指，被告不是好吃懶做的人，相反他在案發後自我增值，如考取專業健身教練資格，遂冀法庭能兼顧被告的更生，使他日後可以貢獻社會。雖然本案毫無疑問屬於嚴重事件，但是案發時間只得數分鐘，建議法庭考慮判罰2年至2年半監禁。惟法官質疑，被告在數分鐘內連續干犯4項襲擊，要考慮會否使整體事件變得更為嚴厲。加上本案涉及傷害執勤中的警員，被告的刑責應否因此加重，亦都需要考慮。