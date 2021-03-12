元朗示威推警並握警下體　售貨員判囚3周

前年10月5日《禁蒙面法》實施首日，有示威者在元朗聚集，當晚一名男售貨員被警方截查時，涉嫌推跌警員，並於警方制服時握住一男警的下體。該售貨員否認一項抗拒警務人員罪。被告經審訊後被判罪成，今（12日）在東區法院被判即時入獄3星期。

22歲被告黃子純，報稱售貨員，被控一項抗拒警務人員罪，指他於2019年10月5日，在新界元朗豐年路福德樓外抗拒總督察5799梁志恆及警員19427盧世華（譯音）。

裁判官王證瑜指，案發當日為《禁蒙面法》生效首日，被告戴著口罩一邊行一邊故意凝視警員，被截停後又拒絕配合調查，更試圖離開現場。不論被告有無意圖，他的行為已經令在場人士覺得他在挑戰《禁蒙面法》。而且警方投放不少警力制服被告，令到負責控制現場的警力減少，增加現場環境失控的風險。官認為被告的行為與社會事件有關，案情有一定嚴重性。

裁判官指本案案情嚴重，監禁無可避免，惟感受到被告已有遲來的悔意，在還押期間已深明紀律的重要性，亦得到家人及教會朋友支持，而他在事件中也有受傷，遂判他入獄3星期。