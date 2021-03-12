政Whats噏：立會「咪兜」將成絕響？　秘書處斥數萬置新講台

繼早前喺各出入口安裝新款閘機，立法會又再加添新設備！立法會嘅會議廳同各個會議室分別位於大樓一樓同二樓，呢兩個樓層都擺設咗俗稱「咪兜」嘅麥克風架，方便議員接受傳媒訪問之用。不過，大家好快就唔會再見到「咪兜」上放滿唔同傳媒機構咪牌嘅場面，事關秘書處正陸續更換成新設計嘅講台。

秘書處今午（12日）向議員發電郵，話已經將一樓嘅舊款「咪兜」更換成新講台，稍後亦會喺二樓進行相關更換工作。秘書處解釋，新設計嘅講台可按掣調校高度，並附有收音裝置，傳媒唔再需要個別喺講台擺放麥克風，同時又可提升議員接受傳媒訪問時嘅音效質素。

秘書處回應《東網》查詢時透露，整套系統涉及收音裝置與相關技術設備，費用約為數萬元。回覆又提到，新設計參考咗不同地區大型場館嘅採訪配套設施，而更換新講台同時可以應付不斷增長嘅媒體需求，強調已經考慮咗本地傳媒代表嘅意見同實際需要喎。

之不過，查實舊款「咪兜」亦可按掣調校高度，而唔同傳媒機構嘅收音咪亦可以清晰收錄議員嘅發言，到底呢數萬元公帑係用得其所，抑或只係門面工程？真係見人見智喇！