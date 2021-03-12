積金局今年2月收逾200宗投訴　75%屬僱主拖欠供款個案

強制性公積金計劃管理局向立法會人力事務委員會提交強積金實施進度報告，當中提到今年2月，積金局收到215宗投訴，當中75%、即161宗都是針對共136名僱主提出，主要是僱主拖欠供款；勞工處於同月亦接獲22宗涉及強積金的投訴，主要涉及不當地扣除僱員工資及拖欠供款。

積金局表示，在215宗投訴中，75%屬與僱主有關的投訴，每個個案更或涉多於一個事項，當中148宗涉僱主拖欠供款；有65宗指僱主沒有安排僱員參與強積金計劃；2宗指僱主強迫僱員轉為自僱人士。此外，有54宗是對受託人、中介人及職業退休計劃等的投訴。

積金局續指，於今年2月，共申請17張傳票作出檢控，當中10宗涉提供虛假陳述；3宗涉拖欠供款；2宗涉沒有遵從法院命令；2宗則為僱主沒有安排僱員參與強積金計劃。積金局亦有代表僱員入稟法院提出追討拖欠供款的申索，單是2月已有79宗入稟小額錢債審裁處，涉及383名僱員，亦有1宗入稟至區域法院，涉及37名僱員。局方又指，於2月曾主動巡查13間僱傭機構。

根據進度報告的最新數字，截至今年2月底，本港共30.7萬名僱主、逾270.2萬名僱員及約23萬名自僱人士登記強積金計劃。