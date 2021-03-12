11號幹線勘查申3.19億撥款　研究料54個月內完成

11號幹線（元朗至北大嶼山段）預料在2036年或之前落成通車。運輸及房屋局最新建議為11號幹線勘查研究申請3.19億港元撥款，該局計劃徵詢交通事務委員會後，於本立法年度向工務小組委員會尋求支持，再向財委會申請撥款；勘查研究預計於獲批撥款後54個月內完成。

據最新立法會文件顯示，擬議研究旨在確定11號幹線的走線、整體布局、初步設計方案和土地需求。上述研究的費用包括相關工地勘測工程的開支。運房局表示，勘查研究將進行相關影響評估，包括環境影響評估及文物保護事宜，確定所涉影響及紓減措施。同時亦會進行工地勘測工作，為相關設計提供土力及地質資料。該局指出研究甚為複雜，涉及多個專業範疇，故計劃委聘顧問進行研究，並監督相關的工地勘測工程。

運房局指出，由於11號幹線與青衣至大嶼山連接路及元朗公路（藍地至唐人新村段）擴闊工程環環相扣，為盡快落實擴闊工程，路政署將同時啟動相關的勘查研究程序，以期不遲於2036年開通整組主要幹道。

該局表示，若11號幹線及相關主要幹道如期通車，將提供一條有剩餘容量的替代路線連接新界西北至市區。當新界西北往返市區主要道路，包括屯門公路、大欖隧道和汀九橋的交通情況得以改善，加上11號幹線縮短了部分行程的行車距離，該局預計在2036年由新界西北到市區的行車時間將會減少約10分鐘。