電筒射警長眼　大學生普通襲擊罪成

24歲大學男生去年1月於西九龍中心的美食廣場「空姐牛肉飯」食店內，涉嫌用電筒照射一名便衣警長的眼睛。他今（16日）在西九龍法院被裁定一項普通襲擊罪成立，裁判官黃士翔指出遇襲警長的證供可信，加上被告多番作出針對警察的行為，如用手機偷拍警長及辱罵「死黑警」，故認為他有意圖去傷害警長。裁判官將案押後至3月30日，等待索取被告的感化及社會服務令報告後判刑，期間被告獲准繼續保釋。

控罪指，24歲被告何梓洋於2020年1月14日，在深水埗欽州街西九龍中心8樓美食廣場內襲擊警長3712。

裁判官裁決時指，警長作供誠實可靠。雖然辯方質疑警長說謊，指他聲稱被電筒射傷眼睛，卻表示得沒有異樣，正常返回餐枱就坐。但是受傷後的表現是因人而異，警長決定先返回餐枱，交由同僚去觀察疑犯亦不無道理。

裁判官又指，辯方案情指被告是誤開電筒才掃射到警長的眼睛，且不會知道對方是警察。惟現場片段顯示，該道綠光照射警長的臉片刻，並非如辯方所形容的掃射。警長腰間佩戴手銬和手槍，使外套隆起，旁人容易識辨他的警察身份。加上被告經過警長時，放慢腳步去偷拍警長，又辱罵對方「死黑警」。由於被告作出針對警察的行為，故裁決他有意圖去傷害警長。