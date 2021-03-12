政Whats噏：節目製作不符成本效益　議員籲港台須減冗員

立法會資訊科技及廣播事務委員會嚟緊星期一(15日)，就《香港電台的管治及管理檢討報告》進行討論，商務及經濟發展局局長邱騰華同新任廣播處處長李百全將會出席會議，其實港台近年問題多多，除咗被批評立場偏頗，仲周不時被外界炮轟成本高昂，睇嚟到時都避唔過要討論人手過多呢個議題喇。

委員會主席何君堯日前喺社交平台拍片，大談港台人手編制嘅問題，佢話港台一共有752名非首長級人員，真正編制有436名，編外職位多達800幾人，232人屬於製作事務部，電台同電視部分別有97同263名員工，而新聞部就有96人。何君堯尋日接受本報查詢時話，港台非首長級人員有7成人嘅月薪介乎5萬至7萬元，形成港台冗員過多且薪水太高嘅現象，由於薪酬調整係按照公務員機制而定，因此減港台員工薪水並唔可行，但佢認為仍然有壓縮同刪減人手嘅空間。

何君堯又話，雖然港台舊年開支接近10億，比前兩年減少幾千萬，但係慳得幾多就得幾多，批評開支同收視率嘅衡工量值唔成正比，所以佢會喺下周一嘅會議上關注報告第4章嘅衡量及評估服務表現，仲有第6章財務管理，希望官員能夠解答問題。

何君堯認為，港台作為政府部門同公營廣播機構，理應協助政府推動政策解說，又再次建議港台新聞部同政府新聞處新聞組合拼，由政府新聞處處長監督港台同廣播處長，並撥歸民政事務局主管，呢個建議起碼可以節省6億元同減少人手。

一直關注港台問題嘅議員葛珮帆(EQ)話，港台編輯管理一向「無王管」，近日亦有兩個節目被處長下令抽起，反映問題嚴重，佢不點名批評有部分個人意見節目為「黑暴」助攻，會喺會上跟進。至於會否要求港台高層減薪？EQ就話建議值得探討，相信有議員會提出。

當日會議有3個議程要討論，預計3個鐘頭就會完會，EQ話報告每一部分都要詳細討論，肯定唔夠時間傾，佢會再要求何君堯加開特別會議，集中討論港台部分。

另外，新官上任嘅李百全近日亦有所動作，繼抽起《香港故事》訪問本地樂隊LMF等集數後，原定後日(14日)7點半播出第4集《香港故事》，亦突然遭抽起，改為播放由港台教育部前年7月製作嘅舊節目《香港故事——鄉人．情味西貢潮人》。不過，突然抽起多個節目令好多員工不滿，今日就召開員工大會要求約見李百全，但李則以事忙為由拒絕出席。