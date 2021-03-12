衞生署「縮沙」不發打針指引　私家醫生無所適從

衞生署早前諮詢香港內科醫學院的意見後，原定最快今日(12日)公布給予私家醫生接種新冠疫苗的具體指引，但最終一直只聞樓梯響！據悉該學院開會後，認為難以透過單一數字決定是否適合接種疫苗，故衞生署「縮沙」，決定不發出相關指引，改由內科醫學院發出聲明，當中指出慢性病患者一般而言應該接種疫苗，當中受到保護的好處遠超過產生不良反應的風險，並鼓勵公眾參與接種計劃。如慢性病患者自身病情未受控制，建議患者的健康得到穩定後才接種疫苗。

疫苗顧問專家委員會委員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，內科醫學院列出的原則絕對無錯，如果胡亂用數字劃分可接種疫苗人士，會誤導市民。他指出，現時無科學數據或相關指引，列明血壓或血糖指數超過某數字，便不宜接種疫苗，認為只需病情穩定，就可以接種疫苗。

他又認為，若以劃一數字界定接種疫苗與否，會令很多人不能打疫苗，故衞生署不會發出指引，而內科醫學院發表聲明指出的三大原則，最重要是若慢性病患者有症狀，需求醫或需轉藥，便應推遲接種疫苗。若慢性病患者病情穩定，有定期服藥及覆診，而又沒轉藥，便適合接種疫苗。