8宗注射疫苗後送院個案　其中1宗要留院觀察

多人注射疫苗後有不良反應。

政府晚上表示，昨日(11日)共有8宗注射疫苗後的送院個案，其中7宗已經出院，1宗留院觀察。他們年齡介乎30至71歲，反應包括暈眩及失去知覺、心悸及呼吸困難、手臂痲痺及痛楚等。

一名46歲男子到官涌體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及失去知覺。他於上午10時52分送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，毋須留院。

一名67歲男子到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現高血壓。他於上午11時16分送往北區醫院，情況穩定。經治療後，毋須留院。

一名39歲男子到天暉路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到胸口痛。他於上午11時18分送往天水圍醫院，情況穩定。經治療後，毋須留院。

一名62歲男子到馬鞍山家庭醫學中心接種中心接種疫苗後，感到暈眩及胸口痛。他於下午12時28分送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，毋須留院。

一名71歲女子到源和路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到心悸及胸口不適。她於下午4時28分送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，毋須留院。

一名64歲男子到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到心悸及呼吸困難。他於下午4時59分送往聯合醫院，情況穩定。經治療後，需要留院觀察。

一名30歲女子到元朗體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，有出疹情況。她於下午6時24分送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，該女子不遵從醫生勸告自行出院。

一名42歲女子到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，左手臂出現痲痺及感到痛楚。她於下午8時30分送往律敦治醫院，情況穩定。經治療後，毋須留院。