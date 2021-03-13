回收膠樽擬回贈1毫　環團倡「按樽」取代回贈

本港2019年棄置約15.5億個飲品膠樽，即人均每年棄置逾200個，回收率僅0.5%。環境保護署正就塑膠飲料容器生產者責任計劃進行公眾諮詢，首創「膠樽回贈制」，建議日後市民每交還一個膠樽，回贈1毫。有環保團體指出，外國行之有效例子均是按樽制，即消費者回樽時可退還按金，而非港府所建議回贈制，認爲回贈制會將消費者應有的責任淡化，加上1毫回贈太少，擔心難以提高回收率，建議以按樽制取代，並提高回樽額至5毫以上。

環保團體綠惜地球指出，全球多國普遍以按樽制回收膠樽，即消費者在購買飲品時繳付按瓶費，回樽時退還，包括德國、丹麥及澳洲等，平均回收率7成以上。以德國爲例，膠樽按樽費為2.2港元，回收率高達97%。至於港府提議的回贈制實屬「全球首創」。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗說，按樽制與回贈制意義大不同，前者有承擔污者自付的責任，即使提高按樽費用，只會增加回樽誘因；反而回贈感觀上像是生產商提供了優惠，實際上把消費者應有的責任淡化了，結果無法拉高回收成效。

環保署回應指，「按金」一般會要求以不同帳目分開處理，因而可能會為零售商帶來額外行政負擔。至於建議的回贈，會視作計劃營運開支的一部分，安排更簡單直接、更具行政效率。而1毫回贈是考慮一籃子因素後而訂，可具一定市場吸引力。政府會聽取公眾和業界意見，考慮本地回收市場情況，再釐定合適回贈水平。