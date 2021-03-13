增80大廈工作場所及健身中心　另4校納入強檢名單

政府今日(13日)凌晨表示，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處84個指明地方的人士及曾在健身中心工作的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。

按上述準則，3月12日有80個指明地方被納入強制檢測公告。另外，由於4間學校有員工或學生確診，因此學校的員工、學生及訪客須進行強制檢測。

由於近日有健身中心出現大規模群組爆發，除了收緊健身中心的防感染措施外，所有於指明期間曾在香港任何一間健身中心工作或值勤的人士亦需進行強制檢測，以及早堵截社區傳播鏈。

A. 新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 香港九龍深水埗南昌街 195-199 號/元州街 2A-2B 號/大埔道 47-49 號鑽

石樓

2. 香港新界葵涌華景山路 9 號華景山莊第 11 座

3. 香港新界將軍澳唐賢街 29 號藍塘傲第 5 座

4. 香港新界將軍澳唐明街 2 號尚德邨尚明樓

5. 香港新界將軍澳康城路 1 號日出康城 MALIBU 第 1A 及 1B 座

6. 香港中西區般咸道 64 號嘉麗苑

7. 香港西營盤高街 99 號蔚峰

8. 香港薄扶林域多利道 555 號碧瑤灣第 27 座

9. 香港中環士丹頓街 32A, 32B 及 32C 號

10.香港西營盤英華臺 1-6 號華輝閣

11.香港西環山道 20-24 號高雅大廈

12.香港西營盤東邊街 36 號

13.香港中西區興漢道 23 號高士台第 1 座

14.香港西環日富里 10 號活託邦· 西環

15.香港堅尼地城堅彌地城新海旁 1-1A 號華寶大廈

16.香港中西區舊山頂道 3 號錦園大廈 B 及 C 座

17.香港中西區干德道 56A 號蔚華閣

18.香港中西區羅便臣道 1A 號

19.香港中西區羅便臣道 44 號

20.香港灣仔港灣道 1 號香港君悅酒店

21.香港中西區羅便臣道 70 號雍景臺第 2 座

22.香港西營盤德輔道西 93-97 號聯威商業大廈

23.香港西營盤英華臺 12 號英華閣

24.香港跑馬地雲地利道 58-60 號/藍塘道 1-3 號藍塘大廈

25.香港西灣河太康街 38 號嘉亨灣第 5 座

26.香港跑馬地山村臺 19-21 號山村閣

27.香港堅尼地城卑路乍街 177-185 號/加多近街 37 號西環新樓

28.香港中西區巴丙頓道 1 號興華大廈 M 座

29.香港西營盤薄扶林道 36-46 號萬林閣

30.香港中環擺花街 9 號

31.香港新界大埔樟樹灘 147 號

32.香港赤柱赤柱村道 49 號翠屋 D 座

33.香港中西區旭龢道 8 號秀麗閣

34.香港中西區醫院道 14 及 16 號暢園

35.香港中西區羅便臣道 31 號

36.香港中西區舊山頂道 23 號帝景園第 2 座

37.香港天后歌頓道 2-4 號迦南樓

38.香港中西區羅便臣道 95 號殷樺花園第 1 期

39.香港中西區列堤頓道 52 號嘉和苑

40.香港西營盤高街 21 號

41.香港北角渣華道 133 號海璇第 6 座

42.香港中環歌賦街 41 及 43 號

43.香港柴灣泰民街 2 號康翠臺第 1 座

44.香港九龍何文田京士柏道 1 號帝庭園第 5 座

45.香港新界馬灣珀麗路 8 號珀麗灣第 20 座

46.香港北角雲景道 77 號/天后廟道 144-158 號雲峰大廈 D 座

47.香港九龍牛池灣豐盛街 55 號豐盛街紀律部隊宿舍第 3 座

48.香港九龍長沙灣發祥街 10 號李鄭屋邨和睦樓

B. 出現一宗或以上確診個案的工作場所

1. 香港中環皇后大道中 15 號置地廣場告羅士打大廈 21 樓 Shearman &

Sterling

2. 香港中環荷李活道 49-51 號鴻豐商業中心 4 樓 BGL HK Limited

3. 香港中環荷李活道 1-13 號華懋荷李活中心 9 樓 April Hong Kong

Limited

4. 香港中環皇后大道中 16-18 號新世界大廈 1 座 15 樓 1501 室 Eaton

Partners

5. 香港上環禧利街 27 號富輝商業中心 3 樓 303 室 Vivin HK Ltd

6. 香港中環皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 17 及 22 樓香港上海滙豐銀行

有限公司

7. 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 8 樓 809-910 室 York Capital

Management Asia (HK) Advisors Limited

8. 香港灣仔告士打道 39 號夏慤大廈 3 樓 Tapfin: Manpower Solutions

Company

9. 香港九龍油尖旺柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 88 樓 Credit Suisse AG

10.香港上環荷李活道 210 號地舖 Date by Tate

11.香港上環荷李活道 210 號 1 樓 Tate Dining Room

12.香港九龍油尖旺廣東道 33 號中港城 6 座 21-22 樓 H&M Hennes &

Mauritz Ltd.

13.香港中環康樂廣場 8 號交易廣場第 3 座 9 樓安理國際律師事務所

14.香港中環皇后大道中 15 號告羅士打大廈 23 樓 Herbert Smith Freehills

15.香港中環皇后大道中 2 號長江集團中心 25 樓彭博有限合夥企業

16.香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 63 樓法國巴黎銀行

17.香港中環康樂廣場 1 號怡和大廈 32 樓 Asia Pacific Loan Market

Association

18.香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊 1 座 32 樓 Ernst & Young HK OTP

Financial Service

19.香港中環雪廠街 2 號聖佐治大廈 4/F 雲月投資管理有限公司

20.香港鰂魚涌華蘭路 18 號港島東中心 25-26 樓蘇黎世保險有限公司

21.香港九龍觀塘鴻圖道 17 號發利工業大廈 13 樓 1309 室高保國際集團有

限公司

22.香港九龍牛頭角觀塘道 348 號國際貿易中心 19 樓 1903 室世邦魏理仕

23.香港九龍九龍灣宏照道 38 號企業廣場 5 期第 2 座 20 樓 2001 室拓科達

電腦服務(香港)有限公司

24.香港新界將軍澳唐德街 9 號將軍澳中心地下 G35 Frozen 夢幻特展

25.香港灣仔皇后大道東 1 號太古廣場三座 26 樓 BNY Mellon

26.香港九龍油尖旺柯士甸道西 3 號香港西九龍站高鐵西九龍出入境管制

站

27.香港鰂魚涌英皇道 728 號 K11 Atelier 15 樓 Ogilvy

28.香港九龍油尖旺廣東道 5 號海港城海洋中心 8 樓 826 室在岸港

29.香港中環康樂廣場 1 號怡和大廈 11 樓 Ashurst (Hong Kong) Services

Limited

C. 出現一宗或以上確診個案的健身中心

1. 香港上環水坑口街 18 號 House of Fitness

2. 香港中環威靈頓街 99 號威基商業中心 3 樓 Athletic Club

3. 香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊多盛大廈 12 樓 1201 室 H-Kore

D. 其他

1. 香港九龍深水埗白田邨白田天主教小學

2. 香港薄扶林華樂徑 2 號啟歷學校

3. 香港中環砵典乍街 6-8 號立輝大廈 3 樓 304 室 HK Education Tutoring

Services

4. 香港炮台山屈臣道 4-6 號海景大廈Ｂ座 9 樓 17A 室 Education Concept

Limited