中區犯禁無牌樓上吧　警拘8人包括2假難民

中區警區反三合會行動組根據線報及深入調查後，昨日（12日）傍晚約6時半展開代號「風林」的行動，突擊搜查中區區內的酒吧，並於利源西街9至13號一單位，搗破一間懷疑無牌樓上酒吧。行動中，一名持「行街紙」菲籍(34歲)女負責人涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「違反逗留條件」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。

另外，酒吧內7名酒客、包括3名菲籍女子、3名菲籍男子及一名本地男子(29至53歲)，其中一名菲籍漢亦持「行街紙」留港，俱涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕；他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警方將會向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人士現正被扣留調查。與此同時，警方於行動中合共檢獲約350支酒及一部收銀機等證物。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。