東方日報A1：第5波燒埋身　通關無期　坐困疫城

港府抗疫不力，第5波疫情殺埋身！西營盤健身中心Ursus Fitness爆疫群組引發疫情大反彈，本港昨新增60宗確診，近一個半月來新高，其中47宗與該群組相關，至今累計已有64宗群組個案，遍及金融及律師等上流職業人士，並出現二代傳播，多間國際學校及豪宅牽涉在內，當局形容群組個案在這一兩天內急增，是一個挑戰，會向全港健身中心員工發出強制檢測公告，要求所有員工在周日（14日）或之前檢測。據悉，若情況惡化，當局不排除再度關閉健身室。專家指，爆疫群組情況如歌舞群組翻版，相信本港正邁向第5波疫情，一旦未能受控會如山林大火「辣出去」，港人只會繼續坐困疫城、通關無期。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，47宗Ursus Fitness相關群組個案中，包括40名顧客，7名員工及密切接觸者。群組累計64人染疫，包括50名顧客，7名員工以及7名密切接觸者，當中追蹤到一名顧客在本月6日最早發病，但未知是否屬爆疫源頭。另外，昨日有10多宗初步確診個案與群組相關。

她又指，Ursus Fitness群組屬嚴重爆發，該處的傳播或已持續數天，患者從事銀行、金融和律師等界別，不少確診患者曾有不少社交活動，如去酒吧、食飯或到訪朋友家等，目前有小量第二代傳播的個案，有可能出現第三代傳播，因此個案的追蹤工作由發病前兩天，延長至7天，以尋找更多密切接觸者，當局亦會審視情況，不排除採取任何措施，包括勒令停業。截至前日，當局已送了360名密切接觸者檢疫，450人已進行病毒檢測。據了解，港島東聯網醫院接收最少5名Ursus Fitness的群組患者，職業包括銀行家、外籍律師等，亦有病人從事會計工作。

當局宣布，全港所有健身室從業員須在本月14日或之前，接受強制病毒檢測，即使近日已經做過檢測，亦要重新再做，並不希望現時是第5波疫情的開端，呼籲近日曾到健身中心，特別是港島區健身中心的市民接受檢測。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現時疫情正重拾升軌，相信邁向第5波，情況如同歌舞群組。他重申，開放食肆或健身中心等，除要戴口罩，亦要分開曾用過的器械，待消毒完才可供其他人用，更重要是加緊追蹤，有一個確診便要追蹤100人，否則確診會如「山林大火咁辣出去」。袁又稱，健身除口罩的風險高過在食肆除口罩，運動時呼出的微粒會多6倍，旁人又會吸多6倍，故健身室空氣流量要嚴過食肆，起碼每小時換氣6次，若在密室更應有12次。

政府專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，確診數字很驚人，擔心成為歌舞群組翻版，埋下疫情第5波的先兆，未來一至兩個星期是關鍵，要視乎有無新個案，或其他健身中心爆疫，當局應檢視健身中心，有無違反防疫規定，例如超出限制人數，及空氣流通有無問題等，如果再有健身中心現爆發，應立即暫停處所營運。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，若果再有另一間健身中心爆疫，例如有兩宗或以上無關連個案，已經是足夠警號，當局要密切留意健身中心群組有無引起其他工作地點或樓宇的爆發，必要時更要果斷收緊社交距離措施。

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