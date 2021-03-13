議員促審視工程造價　免阻礙普及

現時香港共有50個寵物公園，除分布不均，不少亦欠缺配套，但興建費用卻十分高昂。東網記者早前曾發現有寵物公園面積不及半個籃球場，興建費用卻逾200萬港元。議員認為高昂的興建費用會窒礙寵物公園的普及化，建議政府重新審視相關工程造價。

寵物公園興建費用與面積不成正比，如中西區豐物道休憩處面積約150平方米，康文署花上260萬港元改善原有設施用作寵物公園；同區加多近街臨時花園有200平方米，卻只用10萬港元改善。觀塘大業街花園(寵物區)面積僅300平方米，卻用200萬港元作改善之用；但同區觀塘碼頭廣場寵物公園面積是前者的3倍，佔地1200平方米，只花約40萬港元改善，更增多狗廁所及狗隻遊樂設施。

「事實上係咪真係要咁貴呢？如果寵物公園想要普遍，唔可以次次都咁貴。」議員陳恒鑌認為寵物公園的效益與造價不成比例，高昂的興建費用亦不代表設施完善或深受使用者歡迎，故希望政府可以交代及重新審視現有工程造價，「我相信愛護寵物嘅人都唔希望用天價去起一個寵物公園，反而實用、細心嘅設計未必需要好貴。」