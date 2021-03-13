港人口密集　難全面推行寵物友善政策

近年飼養寵物的市民增加，政府亦開始推行更多寵物友善政策，如開放寵物共享公園，但仍然有很多地方未能開放予寵物進入，寵物友善程度遠遜其他國家。有關注組織認為本港人口密集增加全面推行寵物友善環境的難度。

相對其他國家，本港寵物友善程度明顯落後。法國每個社區都有狗醫院，部分城市更會為狗隻規劃狗廁所及專門清理狗糞的機器，當地的商場、餐廳和酒吧等亦歡迎狗隻進入。瑞典大部分區域容許主人不用牽繩帶狗進入，很多巴士及火車更會特別規劃出寵物專區。鄰近的台北數年前亦啟動「寵物友善空間計劃」，約400間企業參加，開放予寵物進入。

香港愛護動物協會社區發展經理顏綺苓指，早年在港推行寵物友善政策有難度，因為有設施配套及心理上的枷鎖，但近年稍有改善，推行相關政策亦較容易，但無奈本地人口密集，環境擠迫，難以像外國般完全開放所有地方予寵物進入，「好似有啲地方，大狗唔方便進入同有衞生考慮，交通工具都係。」她認為應循序漸進，按本港情況制訂合適的寵物友善政策，並從教育着手，教導市民與寵物相處，以及進一步改善寵物主人的責任心。