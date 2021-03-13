葵青派對房間舞蹈室犯禁經營　2男被捕10人收告票

葵青警區聯同機動部隊，於昨日（12日）傍晚6時許展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查葵涌葵昌路一幢工業大廈，發現一間派對房間違反防疫規例經營。行動中，一名32歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。另外3男7女(24至26歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

與此同時，警方亦突擊搜查青衣葵豐街另一幢工業大廈，並發現一間舞蹈室違反防疫規例經營，上址58歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。

新冠肺炎疫情爆發一年多，本港第4波疫情雖有緩和迹象，「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。