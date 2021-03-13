Dr.東：食道癌是致命癌症第10號殺手　吞嚥困難常吃燙食高危

吞嚥困難可能是食道癌的徵兆之一，有59歲男士持續3個月吞嚥困難，求醫後發現竟患上食道癌，須接受微創手術移除有問題的部分食道，連接上半部胃的一部分亦要移除。負責診治的外科專科醫生陳敬安表示，早期的食道癌病徵並不明顯，患者有機會被嗆到，頸部到下胸部出現灼熱感，即俗稱「火燒心」，同時有性慾變差、體重較輕等情況，由於不少患者都無察覺這個健康警號，因而延誤就醫。

據衞生署資料，食道癌在本港最常見癌症榜中排19位，致命癌症榜則排第10位，不容輕視。陳敬安表示，食道癌可分為兩種，第一種是腺狀癌，在食道下三分一的地方生長，大多與胃酸倒流有關，患有慢性胃酸病的人有較大風險，病發過程可長達5至20年。第二種稱為鱗狀癌，腫瘤可在食道的任何位置生長，亞洲人較普遍。患者一般進食過鹹食物，或嗜煙酒，身體缺乏酒精酵素者，或經常進食溫度太高滾燙食物，均會令食道被燙傷而患上鱗狀癌。港人愛吃火鍋，亦是較多病發者的一個原因。

他續指，臨床發現，本港患者大都患上鱗狀癌，佔整體7成。不論是鱗狀癌或腺狀癌，病人發病期都是70歲左右，現時兩種食道癌患者均有年輕化趨勢，近年求診患者多介乎50至60歲，8成患者是男性。

陳敬安指出，由於早期病徵不明顯，不少病人誤以為小問題，有的人自行改變餐單，如進食粥及較稀的食品，不少人因此延遲就醫，到求醫時已進入中後期，病人有哽噎、大便帶血絲、明顯消瘦、胃口差等病徵。早期患者可以透過照內窺鏡，配合化療或電療醫治，但當擴散至淋巴結後，便需透過化療及電療收縮腫瘤，再做手術切除。嚴重者要把與胃部連接的食道上半部亦移除，以確保完全消除癌症，然後把胃的下半做成管狀，用以取代食道原來功能，病人日後只可進食流質食物。

談到預防食道癌的方法，陳敬安建議市民多吃蔬果，不要進食太硬、太熱的東西，盡量把食物放涼才吃。同時應避免吸煙、飲用烈酒，控制體重，如發現胃酸倒流便要馬上求醫。現時日本、韓國已有公共衞生措施要求市民進行篩查，以及早發現、及早醫治，本港亦應仿傚。

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