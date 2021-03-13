健身群組多名確診者居中西區豪宅　帝景園上疫榜

西營盤健身中心「Ursus Fitness」群組爆疫，恐觸發第5波疫情，本港昨日(12日)新增60宗確診個案，有47宗該群組有關，其中港島區淪陷，不少豪宅上疫榜，如北角海璇、赤柱富豪海灣、半山區帝景園等。另增最少26間餐廳上疫榜，包括：文華東方酒店的「文華扒房及酒吧」、置地文華東方酒店的多國菜餐廳「SOMM」及尖沙咀瑰麗酒店的餐廳「DarkSide」等。

Ursus Fitness群組昨增47宗個案，至今(13日)累計64宗。根據衞生防護中心更新疫廈名單，港島區疫廈全涉該群組，多棟豪宅及私樓上榜，包括：有「港島東樓王」之稱的北角海璇、赤柱翠屋、高士台、錦園大廈、雍景臺、秀麗閣、羅便臣道31號及嘉和苑等。

至於新增26間餐廳有確診者足迹則包括：堅尼地城吉席街93號地下「Mama Malouf」 、灣仔船街的「Chako」，莊士敦60號地下的「Five Guys」、園方的「千兩」、置地廣場的「Fuel Expresso」、彩明商場的「百樂門囍宴」、尖沙咀堪富利士道5A號的「釜山亞之媽」、及數碼港商場的「El Charro Mexican Cantina」等。