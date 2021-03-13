政Whats噏：多個團體相繼割席　新民主同盟退民陣避風頭

繼街坊工友服務處（街工）同公民黨宣布唔再參與民陣事務，再有成員團體包括新民主同盟等決定退出民陣。民陣承認目前已經有6至7個團體表明退出，但仍然會保持運作喎。

新民主同盟尋日(12日)發聲明，話基於現時政治氣氛同形勢，未來唔會再參與民陣嘅工作同會議。但原來新民主同盟本身都一嘗被割席嘅滋味，西貢區議員黎煒棠喺同日申請退黨，感謝喺過往一段時間同行嘅大家喎。另外，民主中國陣線同天主教正義和平委員會，同樣退出民陣工作。天主教正義和平委員會幹事孔令瑜更曾兩度出任民陣召集人，佢回應傳媒查詢時話，已經向民陣交代退出原因，唔會再作公開說明。

有關退民陣浪潮似乎陸續有嚟，據悉民主黨喺下周一召開嘅中委會，將會深入討論是否退出民陣。民陣召集人陳皓桓坦言，目前有6至7個團體表明退出，會尊重同理解佢哋嘅決定，而民陣仍然會繼續運作。

有新加坡媒體早前引述消息，指港府正調查民陣有否違反《港區國安法》，包括有無接受美國國家民主基金會（NED）資助，若屬實或會喺短時間內取締民陣。陳皓桓當時指，無收取任何外國政府或機構嘅資助，又強調民陣唔會解散。不過消息傳出後，團體就紛紛決定退出喇。