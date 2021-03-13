年均抄錯牌6700次　港府擬申3.52億加強電子執法

人手抄牌時有出錯，運輸及房屋局聯同警務處擬申撥3.52億港元，建議正式推行電子交通執法系統，並會建立專屬網站，讓駕駛者可網上查閱「牛肉乾」。計劃料可於2023年第一季起分階段實施，2024年第一季可全面投入服務，經常性開支約為每年5,002萬港元。

根據運房局及警方向立法會交通事務委員會提交的文件指，目前大部分交通違例告票（「牛肉乾」）都是由警方前線執法人員及後勤文職人員，以人手操作及紙本記錄，其後再將資料輸入電腦，流程耗時耗力。由於是以人手為主，更出現不少抄錯牌的情況，文件指在2017年至2020年期間，警方平均每年發出約170萬張「牛肉乾」，當中有6,700張因人為錯誤而需撤回。

文件指出，警方去年3月已推出「電子牛肉乾」的先導計劃，實施計劃的9個月內已發出220萬張告票，其中超過4成是電子告票，而去年全年發出的違泊告票共有270萬張，較2018年上升33%，主要因電子告票較省時。

當局表示，抄牌電子化可提高交通執法準確性及效率，故建議進一步推出電子交通執法系統。該系統下，執法流程將數碼化，警員以手提裝置掃描違規司機駕駛執照和車輛行車證上的二維碼，即可順利抄牌。系統另會建立專屬網站供市民查閱，亦會建構內部交通執法平台處理有關資料及數據等，並利用運輸署的「車輛牌照及駕駛執照綜合資料電腦系統」查詢違規車輛資料。