黎智英續押第72日　妻兒與李柱銘何俊仁探監密斟

壹傳媒黎智英多案纏身，被控欺詐及違反《港區國安法》，早前遭終院撤銷保釋後，一度向高院申保但同樣被拒，需繼續收押，至今日(13日)已還押第72日。而前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案，法庭更裁定黎智英控罪表證成立，同案被控的民主黨創黨主席李柱銘以及前主席何俊仁今日（13日）結伴探監，與黎智英在獄中會面，料就黎多宗控罪謀對策。黎的太太李韻琴及幼子黎順恩其後亦抵達。

李柱銘及何俊仁今晨8時50分左右結伴坐的士抵達赤柱監獄門外，「行孖咇」步入院所登記探監，期間李柱銘不發一言，全程愁眉深鎖；何俊仁則問現場傳媒幾點到達監獄，並指傳媒「好早到喎」。

早上9時半左右，黎智英太太李韻琴及幼子黎順恩亦到達現場，並進行院所探監，二人逗留約2小時，於早上11時許離開，問及黎在獄中的情況，其太太點頭並豎起拇指，之後登上私家車，但並未離開。約10分鐘後，李柱銘及何俊仁亦步出監獄，李承認是探望黎智英，但內容不便公開，二人登上黎智英妻兒私家車一同離開。

73歲的黎智英多案纏身，被控欺詐及違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，上述兩案均會在今年4月16日於西九龍法院再訊。而前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案，黎智英與另外8名泛民人士被起訴，案件亦已於上月16日開審，法庭於本周三（10日）裁定所有控罪表證成立。