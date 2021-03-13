運輸署擬撤利園山道及白沙道行人專區　調查指6成人反對

運輸署早前以交通擠塞為由，向灣仔區議會建議，取消現有的銅鑼灣利園山道及白沙道部分行人專用區，改至啟超道一帶，另會進行改道，如把恩平道改成兩線單程行車。有街坊調查指6成人反對有關方案，認為只會引來更多車輛，交通擠塞更加嚴重。

該區街坊早前委託香港樹仁大學新聞及傳播學系數據分析與民調研究中心，在今年2月底至3月9日期間，在銅鑼灣利園區訪問了600多名住戶、區內工作人士和訪客。調查指大部分人認為運輸署所建議的方案會導致更多交通意外及令塞車情況更加嚴重。

居民代表伍婉婷補充，因恩平道原本已經路窄人多，人車爭路的情況已不時發生，改成雙線行車的話，將會令恩平道更加繁忙，為道路使用者帶來更大風險。有關方案將引來更多車輛，更可能造成交通安全問題，

她又指利園山道一帶有不少小販聚集擺賣，集中在同一處可方便控制，造成的影響相對較低，若取消行人專用區，該些小販四散到銅鑼灣各處，難以集中管理之餘，亦容易與附近的居民和商戶造成衝突。她認為該署草率地將啟超道劃為部分時間行人專用區，只會加重道路管理壓力。

香港大學土木工程系名譽副教授熊永達則表示，利園區為主要購物區，應以行人優先，建議限制車輛進入。開放車輛進入將引來更多車輛、更擠塞。