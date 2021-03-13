本港現役約3千名機師　陳帆：逾半已登記接種疫苗

本港航空業因疫情而受重大打擊。

新冠肺炎疫情波及全球，有不少輸入個案經機場進入本港，航空業面臨史無前例的打擊。運輸及房屋局局長陳帆今日（13日）在網誌中表示，本港現役3000名機師中，已有一半人登記接種疫苗，強調港府會繼續努力遏制疫情，保障香港社會的公共衞生安全，務求盡早令航空業再次騰飛。

陳帆表示，過去1年多，本地航空業飽受疫情影響，目前逾8萬名機場員工在3星期內完成病毒檢測無確診等。他又指，香港國際機場的繁忙程度及港人旅遊的次數均位於全球前列，根據2020年香港國際旅遊展所發表的統計，2019年香港居民經不同口岸的離境人次共9,471萬人次，即每個香港居民平均出境12.8次。

貨運方面，香港機場2019年共處理的空運貨品約480萬公噸，即使去年疫情肆虐全球，香港機場空運貨品亦只下降了7%。而香港航空業對本地經濟的貢獻巨大，佔本地生產總值約5%，航空貨運的總量雖只佔香港貿易量約2%，但總值卻佔香港貿易總值超過40%，陳帆稱，足顯本港貨運「物輕價值重」的特色。