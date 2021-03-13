政Whats噏：泛民鬼打鬼　指控沙田區議員拒與岑子杰空櫈合照

沙田區議會影大合照，左上方零零舍舍有幾個空位，有3名泛民區議員被「踢爆」突然離場。

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，被控涉嫌違反《港區國安法》。當中部分被告係區議員，因仍被還押而無法出席區議會會議。早前沙田區議會影大合照，影埋當區區議員岑子杰嘅空櫈，不過有部分泛民區議員被「踢爆」唔在場喎！

沙田區議會早前影大合照，仲好有心咁放有岑子杰嘅空櫈一齊影相。岑嘅社交平台專頁亦有分享合照，話相中獨缺一人，希望岑可以快啲成功保釋。之不過沙田前區議員、本土派嘅陳國強就掃興留言，話岑身在獄中唔知情，一講到影空櫈，有3名泛民區議員即刻起身走人，令全場嘩然喎。

東網向唔在場嘅麥潤培查詢，佢話已經折騰影咗半個鐘，令另一區議員鄭則文感到不適。再加上當時有人提議除口罩影相，佢即刻反對，擾攘幾分鐘之後直接離開，連同區議員鄭則文、吳定霖食飯補充體力。佢話離開後先知大家同岑嘅空櫈合照，怒斥陳國強小題大作，作無理揣測，甚至散播假新聞，直言叫佢「算吧喇」！

吳定霖同樣表示，離開前完全唔知要影空櫈，只係見發生「口罩爭議」，加上未食飯，見影得七七八八先決定離開。批評有人乘機炒作、質疑佢哋，佢話對於呢啲不實陳述都慣喇，留畀大家判斷真相喎。