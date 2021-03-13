通識科改革惹關注　教師憂誤觸紅線影響教學

早前有學界人士向教育局建議改革中學課程，當中改革通識科尤受關注，當局向校方發放的意向調查中，提及通識科新課程中有不少課題涉獵國民身份認同。有教師團體今早(13日)在電台節目中，批評政府將社會問題起源歸咎校方，而未有正視自身處理失當的問題，亦擔心課題過分「政治化」會窒礙教學及影響學生發展，甚至誤觸政治紅線，惹禍上身。

教師團體代表、前議員葉建源認為，過去兩年社會問題的起源不在教育，出現衝突源於港府處理失當，認為當局問題歸咎教育界並不公平，

他亦擔心，新課程將為教學劃定「政治紅線」，並舉港府否定「三權分立」為例，指若教師提及有關論點是否代表觸及紅線。即使課堂上仍允許討論相關問題，他憂慮教師教學時，會先作「自我審查」迴避抑或僅以官方解釋論述，長遠而言對教學並無建設性，亦會窒礙啟發學生思想，建議相關官員解答清楚，以釋學界疑慮。

有內地前教育部官員曾就國民教育建議，港府可藉由加強教師入職培訓、學校管理等方面着手，將為港校到內地參觀、交流及分享教學經驗，提供更多機會。教聯會會長黃均瑜則表示，教師當中雖有激進分子，但絕大部分教育界人士都無問題，建議可讓教師多了解近年內地發展，令他們發自內心認同國家。他又認為通識科「只問利弊、不問對錯」，是導致課程及考試出現問題的原因。