疫苗隱憂未除市民難安　衞署補鑊收集監察數據制定接種策略

新冠疫苗安全堪憂，接種後副作用備受關注，引發「退針潮」進一步惡化，香港大學藥理及藥劑學系系主任黃志基透露，衞生署聯同醫療團隊會依據港大收集的監察數據建立疫苗接種策略，例如某一個年齡組別用某一款疫苗會副作用特別少的時候，衞生署制訂一個相應的策略，去減少此年齡組別的副作用風險；如發現某疫苗的風險太高或未如理想，則需慎重考慮是否暫停接種某款疫苗，或以其他疫苗取代。

港大團隊早前宣布會進行新冠疫苗安全監察計劃，為期3年。團隊會就每款新冠疫苗邀請1500人，自願參與接種後的跟進工作，為期28日，記錄他們每一個副作用。有份統籌的黃志基今（13日）在電台節目上表示，這些數據將會及時向外公布，市民可以依據數據決定是否接種疫苗。如發現某疫苗的風險太高，未如理想的話，港大會向專家小組反映需慎重考慮是否暫停接種涉事疫苗，或以其他疫苗取代。

對於近日有市民接種新冠疫苗後出現嚴重不良反應甚至死亡，引起社會不安，黃指表示理解，但強調大部分離世的市民都是一些長期病患者，並指專家小組已調查與接種疫苗沒有直接關係。

他又舉例，根據醫管局數據顯示，2019年平均每日就會有10人因心臟病離世，另有8人因中風而離世。而去年亦有7,000多宗因心肌梗塞入院，1萬多宗因急性缺血性中風入院。他續指，從現有世界各地科學數據及香港病人資料的角度來看，並未有證據指出死亡個案是由疫苗直接所致。他建議，長者及長期病患者，接種疫苗前要先上衞生署網頁及諮詢醫生意見。