涉非法管有瀕危鸚鵡　林村夫婦獲准保釋候查

警方聯同漁護署於昨日(12日)展開聯合行動，搜查大埔林村新屋仔一村屋，在屋內檢走60隻鸚鵡，初步相信其中約20隻屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I的瀕臨絕種鸚鵡，包括灰鸚鵡及其他品種。行動人員於調查後，以涉嫌「管有瀕危物種」拘捕屋內姓陳(44歲)男子及其姓陳(46歲)妻子。據悉，兩人已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》規定，凡進口、出口、再出口或管有瀕危物種、其部分或衍生物，均須事先申領漁農自然護理署發出的許可證。任何人士倘違反條例要求即屬犯罪，一經定罪，最高可被罰款1000萬港元及監禁10年。而管有灰鸚鵡（包括人工繁殖）作商業用途，須先申領瀕危物種管有許可證。

根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》，《公約》按物種受國際貿易威脅的程度，將近40,000種瀕危動植物分別列入3個附錄內。其中附錄I包括超過1,000個瀕臨絕種的高度瀕危物種，至於附錄II列出超過37,000種物種，牠們目前雖未瀕危絕種，但如對其貿易不嚴加管理，便可能變成有絕種危險。