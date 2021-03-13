多校收教育局來電查詢閉路電視情况　校長憂部署課室安裝

多名議員早前倡議港府強制在課室安裝閉路電視(CCTV)，以監察教師教學情況，東網記者今（13日）向多間中小學查詢，均表示近2日都收到教育局來電，查詢學校安裝閉路電視情況。有校長擔憂，當局此舉是正為於課室及教員室安裝閉路電視部署，又批評在課室安裝閉路電視突破港人思維，「無諗過（安裝）會係合理」。

就利用CCTV監察教學，教育局副局長蔡若蓮上月曾回應指，學校現有機制已有不同方法可達到該目的，校長、科主任，甚至是教育局人員均會按需要進行監課。她指，根本問題是提升教師專業能力，而學校可因應情況與不同持份者及教師溝通，至於商討是否在課室安裝CCTV時，蔡若蓮回應稱：「如果學校ok，係完全冇問題。」

本報分別向6間中小學查詢，校方均稱最近兩日都收到教育局來電，查詢校內現時安裝閉路電視的數據、位置及款式等，但就未有諮詢在課室安裝取態。有校長指，學校現時安裝閉路電視僅為防盜及保護學生安全為出發點，另有校長指在課室內安裝CCTV是突破港人思維，如當局要求安裝學校亦只可遵從，建議當局推出前宜諮詢家長意見，因並非所有家長都能接受。