香港花卉展覽移師網上舉行　以杜鵑花為主題花

今年香港花卉展覽因應新冠肺炎疫情，將移師到網上舉行，由下周五(19日)至下月19日，市民可於家中透過花展專題網頁，欣賞由康樂及文化事務署設置於18區選定公園的花圃。今年網上花展以「全城花‧傳承愛」為主題，並以有「花中西施」之稱的杜鵑花為主題花。

網上花展的主題花杜鵑花屬於杜鵑屬，為杜鵑花科中最大的屬，於全球各地共約1000個品種，大多分布在東、南亞地區，而北美洲、歐洲及澳洲亦可發現其蹤影。杜鵑花花色豐富，包括白、紅、粉紅、桃紅和紫等；開花期主要在春天，一般在3至4月，香港的泥土亦適合其生長。

市民可透過網上花展，觀看介紹杜鵑花傳說的動畫，聽專家講解如何種花、賞花及影花。網頁亦設有互動遊戲、另有花展主題貼圖供市民下載。此花展亦設有有獎投票活動，市民可從18區園圃中投選心目中最喜愛的「東方園圃」及「西方園圃」，有機會嬴取獎品。

此外，香港科學館會於網上花展舉行期間，安排「花花世界感官遊」展覽；而香港中央圖書館及大會堂公共圖書館屆時亦會特設與園藝花卉相關的書籍展覽。