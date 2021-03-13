疫苗事故頻生市民卻步　政府研再開放疫苗接種群組谷數

近日出現多宗接種新冠肺炎疫苗後送院及死亡個案，市民打針意欲低迷。特首林鄭月娥今日(13日)在社交專頁撰文指，她已要求負責統籌接種計劃的公務員事務局局長聶德權研究再開放合資格接種的群組，以滿足有需要率先「打針」的市民訴求。

特首林鄭月娥表示，政府推出新冠肺炎疫苗接種計劃半個月，但截至昨晚(12日)只有162,100個市民已接種第一劑疫苗，佔16歳或以上香港居民的2.5%。「難怪港大醫學院院長梁卓偉教授今早在電台上説，以此速度，香港要等到2023年才能完成全民接種疫苗！」

她又指，疫苗接種率較高的以色列、英國等國家已經逐步解除社交距離措施，甚至考慮讓已接種人士出入境免檢疫，她反問港人「這些逐步恢復正常生活的可能性，不正是大家所盼望的嗎？」

她稱，明白近日的嚴重個案令市民多了猶豫，但多位醫學專家已指出嚴重個案與疫苗接種無直接關係，重申打針的好處遠遠比「唔打針」好。為了妥善使用香港的疫苗存貨，她已要求公務員事務局局長研究再開放疫苗接種群組，滿足有需要率先「打針」的市民訴求。