中西區污水驗出疫毒　區議員質疑「有錢人地方」豁免封區

本港爆出健身群組，位於西營盤的URSUS Fitness多人染疫，不少確診者居於中西區及半山私人屋苑。香港大學醫學院院長梁卓偉在電台節目透露，中上環一帶多個污水樣本驗出含有新冠病毒，惟仍未發現初步確診個案，憂慮中西區將爆發疫情。有區議員指，政府在油尖旺出現帶病毒污水樣本後便封區，質疑為何中上環一帶卻可獲豁免。另有區議員批評政府就封區沒有統一標準，又指封區成效不彰，建議多以突擊檢查形式覆檢居民是否已進行檢測。

政府早前多次以油尖旺區有確診個案及污水帶病毒為由，進行封區行動。惟目前仍未能確認政府會否就中上環一帶驗出帶病毒污水而作封區，油尖旺區議會副主席余德寶接受傳媒訪問時批評，以往封區集中在基層地區，但今次在中產地區出現帶病毒污水後，政府仍未有意進行封區行動，質疑是否「有錢人地方就有豁免？」

中西區區議員甘乃威指，政府從未就疫情通知區議員，故他亦不知道涉事樓宇是哪一幢，當區居民現時亦謠傳政府擬採取封區行動。他批評，政府沒有就封區制訂標準，令居民相當憂慮，但過往經驗顯示政府未必會在多確診個案的地方封區，而是選擇密集、多劏房、通風不良的樓宇，故暫未知政府會否在中上環一帶封區。不過，他質疑，政府透過封區揪出的個案寥寥可數，反映成效不彰，建議政府多以突擊檢查形式覆檢居民是否已進行檢測。