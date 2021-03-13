新界南一連2日巡逾30場所　43人被捕兼收告票

為打擊非法活動及堵截不法分子收入來源，新界南總區刑事部聯同警察機動部隊，以及沙田、荃灣、葵青和大嶼山警區，在昨日(12日)及今日(13日)一連2日展開代號「犁庭掃穴」行動，搜查區內多個地點，並巡查超過30間娛樂場所、食肆及派對處所等。

行動中，警方共拘捕14男29女共43人(17至74歲)，他們涉嫌經營賭博場所，在賭博場所中賭博、刑事毀壞及販運危險藥物等，各人同時涉嫌違反禁聚令遭票控。

新界南總區反黑組高級督察周文軒表示，在昨午3時許，警方突擊搜查荃灣二陂坊一個住宅單位，搗破一個網上百家樂賭場，以涉嫌經營非法賭博場所拘捕1男2女主持(18至44歲)；另外1男12女賭客(31至69歲)則涉嫌在賭博場所中賭博被捕。各人躋身在面積不足200呎的空間內聚賭。行動中，警方檢獲1張百家樂賭枱、面值16萬港元籌碼、約2萬8千港元現金、8張電動麻雀枱及一批賭具。據了解，部分被捕人士有黑幫和勝和背景。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。警方呼籲市民要顧己及人，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。