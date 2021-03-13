糖尿病高血壓屬高危人群　港大醫學院籲病情不穩勿接種疫苗

新冠疫苗開打以來事故停不了，「科興」疫苗更被指涉及多宗死亡及嚴重事故，疫苗副作用疑雲未除，惟港府非旦「企硬」拒絕煞停接種計劃，據悉，更將擴闊優先接種人群。由港大醫學院營運、主打「復必泰」的鴨脷洲體育館社區中心啟用在即，今日(13日)起試運作，將於港大醫學院學生及教職員「施針」，下周二(16日)再向公眾開放。東網記者現場所見，除疫苗接種區及休息室外，現場亦會有港大醫科生及註冊護士，為市民講解接種風險及了解其病歷紀錄。港大團隊亦於輪候區播放疫苗資訊教育影片，讓公眾接種前可仔細判斷是否合適接種。

港大醫學院院長梁卓偉表示，校方已安排醫科生在市民等候接種期間，了解他們有否藥物過敏及是否正服用包括抗凝血藥等。他指，目前不建議糖尿病、心腦血管病、高血壓或呼吸道疾病等，4類病情不穩定的病人接受注射。

梁又指，該中心同時設有6個研究計劃，當中會招募志願人士抽血檢驗未接種前的抗體水平，以觀察「復必泰」疫苗於香港本地的群體免疫有效率；亦有跨疫苗接種研究計劃，用以研究兩劑疫苗之間，接種不同疫苗是否可行。

團隊會跟進接種者一年後的免疫原性和安全性評估，研究如何協助嚴重過敏人士接種疫苗。團隊亦會觀察青少年接種疫苗後反應，以及追蹤接種者28天，探討疫苗的安全監測，將在現場進行志願者招募，參與相關研究工作，惟梁強調所有計劃均為自願性參與。