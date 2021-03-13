政Whats噏：大埔區議會疫下竟批龍舟撥款　睇死政府搞唔成？

隨着區議會變天，連傳統節慶活動都受影響。大埔區議會上年否決龍舟賽撥款，促使競賽係80年嚟首次「斷纜」！但區議會尋日竟然成功通過今年嘅龍舟賽活動申請，係咪「今日的我，打倒昨日的我呢？」。但其實會上多名泛民主派區議員都好關注疫情發展，不斷追問團體喺咩情況下會停辦比賽？唔通佢哋係睇死政府抗疫無能，預測到時疫情同樣未能受控，根本無法舉行活動，所以就懶大方、懶公正咁批出申請，實際上係拋個波畀政府？

大埔區議會地區設施管理及文娛康體委員會尋日開會，討論涉及逾167萬元撥款嘅龍舟競賽活動。會上多名泛民區議員，不約而同咁關注疫情影響，仲先禮後兵咁話，龍舟競賽年年都做得有聲有色，好希望每年都可以舉辦，覺得好期待咁話。之不過話題一轉，就講到本港依家仍然被疫情陰霾所籠罩，質疑屆時疫情會否結束。仲話活動預計有大約12,000人參與，若然爆發疫情會一發不可收拾，仲會衍生龍舟群組添！

有區議員直言就算批咗撥款，民政事務總署或會因應疫情扣留款項，仲直接問團體去到咩情況先會決定取消活動呢？面對連番追問，大埔龍舟競賽委員會秘書林祿榮惟有坦言，無人會知疫情呢個「炸彈」幾時會爆，但係籌備工作唔可以停，直至政府表示唔可以舉辦比賽為止，形容佢哋嘅角色好被動。聽落一眾區議員都對成功舉辦比賽有保留，但最終竟然以7票贊成、4票反對、9票棄權、以及1人未投票，通過活動申請喎。

講到呢度，大家難免會諗起上年被拒批龍舟競賽撥款嘅「慘況」，區議員當時就話，160萬元嘅龍舟競賽撥款太貴，否決咗撥款申請，引起各界抨擊。而民政事務總署其後更去信區議員，話香港受社會事件同疫情影響，好需要呢類活動團結各界，仲話唔排除會重新檢視有關嘅決定喎。之不過今年就突然「畫風一轉」，大讚龍舟競賽好好，令人一時摸不着頭腦。

委員會主席任啟邦向東網否認係「今日的我，打倒昨日的我」，佢話今年活動由區議會名義招標，認為有返啲角色。再加上今年滲入新元素，會舉辦龍舟嘉年華，但同時又話尋日開會途中，突然知道健身群組確診個案再錄新高，喺一系列防疫措施仍然實施之下，笑言應該都搞唔成喎。

咁其實一班區議員係咪一早預咗無法比賽，就將個波拋畀政府呢？言下之意就係政府防疫做得差唔關佢哋事，反正佢哋就大方批咗活動申請喇！不過咁，政府防疫抗疫做得差就係不爭的事實，都應該好好檢討吓。