突襲半山雍景臺及殷樺花園封區　藝人薛家燕接受強檢

新冠肺炎疫情反彈，近日爆出的健身群組，不少確診者均居於中西區及半山私人屋苑。港府繼本月8日於尖沙咀彌敦道突襲封區後，今晚(13日)終在港島封區。港府宣布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》作出限制與檢測宣告，自下午8時30分起限制在中西區指明「受限區域」，即羅便臣道70號雍景臺第1座及第2座、以及中西區羅便臣道95號殷樺花園第1期及干德道56號殷樺花園第2期的人士，屋苑附近一帶的羅便臣道亦將被封，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日(14日)上午約9時完成此行動。

今晚約8時15分，開始有警員在雍景臺第1、2座，以及殷樺花園第1、2期外拉起封鎖線，期間有居民向警員查詢、並在大堂內等候，至晚上8時35分左右，有檢測車駛至雍景臺。至晚上約9時，有旅遊巴駛至封鎖範圍，車上有大批身穿保護衣的工作人員，隨後亦有運送物資的貨車到場。

中西區區議會主席鄭麗琼批評，事前完全不知道當局的封區安排，面對市民提問只能答「不知道」，所得資訊均是由區議員們自行搜羅，甚至對於現時封區範圍內的檢測安排，她亦不知道。她續指，區內衞生不算差，又指居民均守規矩會進行檢測、有些居民亦已自行到私家醫院進行檢測，直言覺得不用封區，並指當局突然封區令區內居民很徬徨，她將會在未來的區議會會議上再作跟進。

至晚上約9時許，居於殷樺花園的藝人薛家燕向東網表示，現時仍在家中食晚飯，稍後會與家人一同到樓下接受檢測。她又指，未來2日的工作已取消，希望檢測後證明沒染疫，一切可回復正常。

健身群組爆出已有4日，港府遲來的封區，引起市民不滿。市民梁小姐認為政府封閉區域，要一視同仁，又指香港市民已很有公德心，人人出街均會佩戴口罩，她提到最有效方法是封關、杜絕源頭，否則再怎樣封區都沒有用。

另一位曾小姐亦表示，病毒、細菌不懂得分辨窮人或有錢人，若不注意衞生，甚麼人都有機染疫，認為政府應以一貫做法處理任何個案、進行封區，免得令市民誤以為政府偏袒權貴。