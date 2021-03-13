再有兩長者打科興疫苗後死亡 另有接種者急性中風危殆

針下再添兩亡魂，衞生署表示接獲醫院管理局通知，一名早前於3月7日公布在明愛醫院深切治療部接受治療的80歲男子，及後轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受進一步治療，今日下午因缺血性腸道疾病離世。另一名早前於3月11日公布在廣華醫院深切治療部接受治療的67歲男子，今午離世。

此外，醫管局向衞生署呈報一宗需轉介深切治療部的個案，懷疑涉及與接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件。該個案涉及一名63歲男子，本身患有心房顫動、心臟衰竭、紅血球過多及酒精性脂肪肝。

他於3月10日開始感到身體虛弱，今日情況轉差，前往北區醫院急症室求醫，其後轉送深切治療部接受進一步治療，初步診斷為急性中風，現時情況危殆。根據資料，他曾於入院前4天（即3月9日）在沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局獲取更多資料，會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，適時發布評估結果。