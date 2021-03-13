入境處尖沙咀採取打擊黑工行動　拘5假難民排隊黨

再有假難民受僱成為排隊黨。入境事務處人員昨日(12日)在尖沙咀區進行反非法勞工行動，在海港城一間新開張的體育用品連鎖店門外拘捕4名假難民，大部分來自印尼，他們受聘在門外排隊購買潮流體育用品；另有1名涉嫌聘用非法勞工人士被捕，他亦是假難民，有關個案仍在調查中。

入境處表示，一直致力打擊非法勞工活動，並會按舉報個案的資料巡查有關非法勞工的工作地點，以維護本地的就業機會。同時，入境處對所有違反入境條例罪行的舉報均會嚴正及從速處理，並會因應不同的情況採取適當的行動，從而打擊有關違法活動。

根據香港法例，所有旅客在未獲入境處處長批准前，均不得在港從事任何僱傭工作，無論受薪或非受薪，開設或參與任何業務，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及入獄2年。

此外，非法入境者亦不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。而任何人士如僱用不可合法受僱的人，均屬違法，最高刑罰為罰款35萬元及監禁3年。