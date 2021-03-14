東方日報A1：疫襲半山　封區緩慢

位於西營盤的Ursus Fitness「健身群組」染疫人數接近百宗，港府昨姍姍來遲，在爆疫第4日，首度圍封半山豪宅區，將中西區羅便臣道雍景臺第1座及第2座、殷樺花園第1期及第2期列入受限區域。有議員直斥港府今次封區緩慢，有別於早前一晚封多區的做法，質疑是否大細超，怕為權貴帶來不便。有專家對健身群組爆發大型感染感擔心，指在數天內出現第二、三代傳播，情況相當驚人，呼籲曾到相關健身中心的市民在未有檢測結果前，避免社交聚會，直言「唔敢好樂觀」。

Ursus Fitness群組進一步擴大，確診者足迹遍布中上環及半山多幢大廈，中西區恐成新一個疫區。昨再多35宗個案與群組相關，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，當中有25人為顧客，其餘10人屬緊密接觸者，令該群組確診個案累計達99宗，共涉及7名員工、75名顧客及17名緊密接觸者，另有7宗初步確診個案，意味健身群組成為繼「歌舞群組」後第二大的爆疫群組。被問到現時健身群組是否可控，以及會否憂慮爆發新一波疫情，張回應稱留意到該群組出現家庭及辦公室傳播，與早前群組爆發情況相若，擔心疫情會有較大反彈。

身兼政府抗疫督導委員會專家顧問的港大醫學院院長梁卓偉表示，今次爆發為第4波疫情的延續，抑或是第5波疫情的開始屬見仁見智，並稱健身中心爆發的個案暴露史，去到發病的時間很短，只有1至3天，估計可能已傳播了兩、三代，情況相當驚人，呼籲曾到相關健身中心的市民，盡快在一至兩日內進行檢測，並在未有檢測結果前，避免社交聚會，直言「唔敢好樂觀」。

梁續指，該群組屬超級傳播，情況令人擔心，又透露中西區多幢大廈的污水樣本驗出有新冠病毒，涉及分布範圍廣泛，反映可能有未被發現的確診個案，希望負責檢測的承辦商，要適時發出檢測結果，若要等一星期至10天才有檢測結果，是極不理想、不能接受。

梁又指，現時中西區傳播的追蹤工作極為迫切，呼籲市民及健身房從業員盡快進行檢測，因本周末的空窗期極為關鍵，如趁昨、今兩日盡早找出染疫人士，便可第一時間抽離患者及截斷其社區傳播。惟若沒有成功阻截全部感染人士，到明日市民開始上班後，病毒更容易傳播，後患無窮。

油尖旺區議會主席林健文批評，政府處理封區做法有「大細超」及「雙重標準」之嫌，以往對油尖旺區封區頻密，甚至一晚封兩區，惟是次對中西區的處理卻拖了數天才執行。副主席余德寶亦炮轟，政府昨晚終對高尚住宅區進行封區，但明顯未有及時行動，「不知政府有甚麼考慮」，以往油尖旺區早上出現一宗確診個案，晚上立即封區，亦凸顯手法不公平，強調封區擾民，反對再有任何封區行動。

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