亞博社區治療設施回復備用狀態　啟用半年治療近4000患者

新冠肺炎疫情肆虐，公立醫院床位供不應求。當局在亞洲國際博覽館設立社區治療設施，接收症狀輕微、較年輕的患者，紓緩醫療系統的負荷，去年8月啟用至今治療近4000名患者。隨着北大嶼山醫院香港感染控制中心啟用，亞博已於3月13日轉為備用狀態。有醫護憶述有患者去年12月須在亞博過生日，一眾醫護人員為他送上生日蛋糕，又透過視像給他唱生日歌，令他非常驚喜、感動，不單協助病人抗疫，亦同時安撫病人不安情緒。

天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，亞博社區治療設施是從零開始，由不同聯網、專科的醫護努力建立，例如寒冷天時，醫護都特地準備更多被、衣服，並打開暖氣；因場館長開緊急照明燈，有患者難以入睡，他們又會送上眼罩。除了視像應診，他們亦舉辦摺紙、繪畫等視像活動，節日又準備糖果、揮春，照顧患者身心健康。

今年20歲的周先生去年12月須在亞博過生日，一眾醫護人員為他送上生日蛋糕，又透過視像給他唱生日歌，令他非常驚喜、感動。周先生形容，一開始知道要入亞博隔離治療頗為害怕，但所幸自己情況穩定，沒有大礙，也滿意亞博的伙食及環境。

不過，亦有患者難以適應亞博環境。九龍醫院精神科註冊護士林成均指，有少數族裔患者難以適應伙食，溝通也有困難。於是，他們應診時，就使用身體語言或翻譯軟件協助，亦找來巴基斯坦裔、尼泊爾裔的醫護幫忙。他們更安排印度主廚與患者視像對話，了解他們的需要修改餐單。

該治療設施去年8月1日啟用，第三波疫情期間治療逾890位患者，最高峰同時間有約160人，佔整體患者約40%；第四波疫情期間，亞博擴充容量及人手，處理逾3000患者，最高峰有約450人，佔整體患者約55%至60%。至今，亞博共有28位醫生、約130位護士，另外亦有放射師、藥劑師等人支援。隨着北大嶼山醫院啟用，提供逾800張病床，亞博已於3月13日起轉為備用狀態，但會保留醫療設備，如有需要可在72小時內啟用。