望疫苗接種助恢復商業活動　陳茂波料今年經濟增長5.5%

新冠疫苗接種計劃已展開一段時間，雖然期間不斷有人打針後不適需要送院，甚至出現多宗死亡個案，但財政司司長陳茂波今早(14日)在電台節目表示，當局希望能藉接種計劃控制疫情，恢復商業活動，並期望下半年經濟有較強復甦動力，預測今年經濟增長介乎3.5%至5.5%之間。

陳茂波指，為增加政府收入及減少財赤，財政預算案提出將股票印花稅稅率由0.1%增至0.13%，強調沒有人會喜歡繳交更多稅款，當局已選擇影響最少的範疇加稅，而由於現時並非調整薪俸稅及利得稅的時候，因此沒有調高有關稅率，而且繼續提供100%寬減，各以1萬港元為上限。

他續稱，面對財赤，政府沒有減少在教育、社會福利及健康護理的撥款，而是減少經營開支，並實施公務員編制零增長。

此外，當局會繼續投資在有巨大發展潛力的行業，尤其是金融服務及創科行業，推廣綠色及可持續金融，保持金融業的活力，同時，香港將繼續從一國兩制中獲得巨大收益，參與粵港澳大灣區等將是巨大商機。