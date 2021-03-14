半山雍景臺及殷樺花園強檢行動　1855居民零確診

新冠肺炎疫情大幅反彈，近日爆出健身群組，不少確診者均居於中西區及半山私人屋苑。港府昨晚（13日）8時半起，圍封半山雍景臺及殷樺花園。政府今（14日）宣布，已於上午約9時完成強制檢測行動，截至凌晨2時，約1855名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

政府稱，在「受限區域」內派員到訪約980戶，當中約150戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，並會採取措施跟進。

政府重申，任何於今年2月28日至3月13日期間曾身處有關大廈內超過2小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於明日或之前接受強制檢測。

居於殷樺花園1期的黃小姐直斥，即使花費大量人手進行強檢，整個安排仍然混亂，自己亦不清楚是否需待檢測結果才可外出。她又批評，檢測隊伍人流密集，職員亦沒有要求排隊居民相距1.5米距離，擔心有感染風險。

殷樺花園2期住戶汪先生批評，2期並沒有確診個案，認爲政府沒必要封區進行强檢，浪費大量人手及資源，同時打亂市民日程安排，造成不便。