小規模工程致命意外頻生　羅致光：將納入呈報機制

近年致命工業意外頻生，建造業工友安全令人憂慮，其中2017年的工業意外死亡數字偏高，共接近30宗。勞工及福利局局長羅致光今早(14日)在網誌表示，為進一步提升工業安全，特別是建造業安全，政府將會提出優化建築工程法定呈報機制的建議，並於本周二(16日)諮詢立法會人力事務委員會的意見，在聽取議員和業界意見後，期望盡快落實修訂。

羅致光續指，經分析近年在建造業發生的致命工業意外個案，發現當中約佔三分一的個案，涉及工期少於6個星期或僱用工人不超過10名的小規模工程。由於規模較小的工程，往往亦會發生嚴重的意外，惟現行《建築地盤(安全)規例》下，承建商卻毋須就工期短及僱員人數較少的工程，向勞工處作出呈報，故他認為需要修改呈報機制。

而建議中，將工期短及僱員人數較少的工程，納入為必須呈報項目，並聚焦4類風險相對較高的工程，包括搭建、擴建、更改、使用或拆卸在大廈外牆的懸空式棚架(俗稱吊棚)的工程；建造長2.5米或以上隧道的工程；建造或拆卸樓宇的工程；及任何需要工人在超過1.2米深的坑槽、豎井、坑道或挖掘的空間內工作的建築工程。

此外，羅亦建議縮短呈報的期限，由工程展開後7天內，更改為工程開展前，讓勞工處能夠更早掌握資料。同時亦要求承建商提供更多與工程風險有關的細節，例如是否涉及棚架工程或是否涉及使用起重機械，以便能更精準評估工程的潛在風險。

由於涉及吊棚的工期一般非常短，吊棚工程的風險亦相對較高，且時有意外發生，因此當局將進一步建議吊棚工程承建商須在工程展開3個工作天前向勞工處作出呈報。