規劃署研共享數據規劃　建設港智慧宜居城市

智慧城市有助改善市民的生活，令香港成為更宜居城市。發展局局長黃偉綸今(14日)發表網誌，指規劃署早前完成研究，探討在「空間數據共享平台」下建立「建設環境應用平台」的可行性，建立環繞城市規劃、基建、環境等專題領域的應用程式樣板，如「城市綠色基建顯示與分析」，提升城市規劃的質素，助建設香港為一個智慧、環保、具抗禦力的城市。

規劃署去年初完成「空間數據共享平台─建設環境應用平台」可行性研究，該署高級城市規劃師黃偉賢說，是次研究共開發了10個應用程式樣板，涉及不同的專題，包括「規劃及土地用途」、「基礎設施及工程」、「景觀、環境及保育」等。

黃偉賢表示，其中一個應用程式樣板為「政府、機構及社區設施和休憩用地分析」，利用三維地圖，顯示現有及已規劃的政府、機構及社區設施和休憩用地的類型和地點，並根據個別地區的人口推算和《香港規劃標準與準則》，分析未來對這些設施的需求。該程式樣板亦讓規劃師了解社區設施與住宅分布的關係，以便把新增的社區設施放置在最合適的位置。另一個應用程式樣板是「城市綠色基建顯示與分析」，黃指，此應用程式樣板可顯示藍綠資訊，即與水和植物有關的都市基礎設施，為建設環境規劃提供更多參考資料。

此次研究亦將綠色指數相關的學術研究結果整合，例如植被覆蓋等資料，放到應用程式樣板內，進一步分析發展項目對綠色指數產生的影響。同時，資料有助進行與環境相關的分析，例如城市熱島效應、微氣候影響等，協助進行地區層面規劃，例如種植樹木、優化行人設施和步行環境等，提升城市規劃的質素。