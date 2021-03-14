本港經濟差創業難　港青寧願離港就業覓出路

香港青年協會上月進行問卷調查，研究關於本港年輕人的發展路向。調查結果發現，約4分1受訪者均表示於5年內會離開香港就業，另僅有兩成多受訪者認爲香港整體經濟發展前景及年輕人於職場發展空間理想。青協憂慮本港不久將來發生新一波移民潮，加速人才流失，進一步打擊本港經濟；遂建議政府可加強與離港青年聯繫，吸引人才回流或以遠程方式繼續在港就業。

青協上月以網上問卷形式進行，訪問了1135名34歲或以下、持學士學位或以上學歷的會員。調查顯示，僅不足5成受訪者表示自己從事的行業發展前景理想；有2成多人認爲香港整體發展前景、年輕人於職場發展空間理想；同時有不足2成受訪者認爲香港創業環境理想。另外，有受訪者計劃未來5年內離港就業，主要受生活質素、社會政治環境和個人發展機會等考量影響。

青協引述港府推算2027年以後，本港對學士學位或以上較高學歷的人才需求將會上升至31萬人；若以供求差額估算，預期會欠缺3.4萬名較高學歷人才，屆時人才將會進一步流失，將會打擊經濟發展。青協建議政府應主動出擊找尋或挽留年輕人才，例如在海外的經濟貿易辦事處可作聯繫平台，與離港青年聯絡以便商界招攬，又或提出遠程方式於港就業；同時港府可研究專門為海外畢業生而設的回港計劃，以鼓勵海外大學畢業回港發展。