1.2萬警員符合延長退休資格　警方稱不影響晉升

政府早前計劃延長公務員退休年齡，以紓緩不同部門隊伍人手不足及青黃不接等問題，而警隊本月已獲政府正式批准於2000年前入職的警務人員「繼續服務計劃」，有關人士可延遲退休5年至60歲，涉及人員的職級由警員至高級警司均可，下月1日正式實施。警方預計有1.2萬名警員符合申請計劃資格，強調計劃不會為年輕警員晉升造成阻礙，反而能讓他們經驗有所累積。

警務處助理處長（人事）陳民德表示，由於部門內部未來10年，年均約有800名警員退休，並且不會排除其晉升可能，以及能續享醫療及房屋等福利，相信計劃能為警隊補充人手。然而，計劃並非容許所有申請者均能延長退休，當中需符合體能、紀律及綜合過往行為表現而作批核標準。另外，陳指出，自從港府要求公務員宣誓效忠港府及《基本法》，有不足10名警員離職。

自前年反修例示威發生後，警隊不少人力需用於制暴及治安工作，加上《港區國安法》正式立法後，需增撥大量警力處理，警隊因此出現人手緊絀等問題。有資深警務人員指出，有關人員提出延遲退休時，需要符合基本篩選要求，例如身體狀況、體能要求、無欠債紀錄、以及綜合過往行為表現等，通過才能獲准延遲退休。